Quatre ans de prison ferme requis par défaut pour le viol d'une jeune femme de 22 ans

Le ministère public a requis lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 4 ans de prison ferme contre un prévenu jugé par défaut et poursuivi pour le viol d'une jeune femme de 22 ans à Marchienne-au-Pont (Charleroi, Hainaut). La victime confirme que la relation sexuelle était au départ consentie.

Le 16 mai 2022, alors qu'elle attendait son bus à la gare de Marchienne-au-Pont, la victime a été accostée par le prévenu. "Il a su mettre en confiance la victime en se présentant comme étant un chauffeur Uber, en montrant également sa carte d'identité et en proposant de la conduire chez son cousin", a rappelé la partie civile.

Après avoir accepté de boire un verre dans la voiture du prévenu, la victime et ce dernier ont eu une relation sexuelle consentie. "Les préliminaires étaient consentis, ainsi que le rapport vaginal. Mais cela n'a plus été le cas lorsque le prévenu a commencé à se montrer violent et a forcé la victime à une pénétration anale", a précisé le ministère public.