Quatre ans de prison pour le coursier d'un gang de trafiquants de drogue néerlandais

La police locale d'Ostende disposait d'informations selon lesquelles le gang de trafiquants de drogue néerlandais "Rico" importait de l'héroïne et de la cocaïne en grande quantité à Ostende. L'enquête a révélé que Dennis V. (37 ans), Redgy V. (62 ans) et surtout Thibault M. (37 ans) commandaient très souvent de la drogue. Au domicile du sexagénaire, 14 grammes d'héroïne, une balance de précision et une note nominative ont été découverts le 5 juin 2023.

Le juge a finalement condamné Noah K. par défaut à quatre ans d'emprisonnement effectif et a ordonné son arrestation immédiate. La sentence note qu'il avait déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des délits liés aux stupéfiants. Thibault M. ne comparaissait pas non plus et a écopé de deux ans ferme. Les autres dealers ostendais Redgy V. et Dennis V. ont été condamnés respectivement à deux ans et 30 mois de prison, avec sursis et assorti de conditions. Enfin, Alessio S. a été condamné à trente mois de prison, dont la moitié avec sursis. Un total d'environ 27.000 euros a été saisi.