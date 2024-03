Quatre jeunes, soupçonnés de "vouloir commettre un attentat terroriste", arrêtés: la cible est connue

Après l’arrestation de quatre jeunes soupçonnés de "vouloir commettre un attentat terroriste" en Belgique, les enquêteurs révèlent qu’une cible a été évoquée, il s’agit d’une salle de concert, bien connue du public bruxellois: le Botanique.

Trois mineurs et un adulte ont été interpellés dimanche matin dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral visant des personnes suspectées d'être liées à l'extrémisme islamiste violent.



Ces quatre personnes ont été appréhendés lors de quatre perquisitions menées dimanche matin à Bruxelles, Ninove, Charleroi et Liège. Les quatre suspects étaient entrés en contact les uns avec les autres via une messagerie et auraient élaboré des plans en vue de commettre un attentat. Aucune arme ou explosif n'a cependant été trouvé lors des perquisitions. Il s'agit de trois mineurs originaires de Ninove, Bruxelles et Charleroi et d'un adulte liégeois.



Nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws ont apporté ce lundi matin de nouveaux éléments. Les 4 suspects sont âgés entre 15 et 18 ans, et ont notamment évoqué la possibilité d’attaquer une salle de concert bruxelloise, à l'image d'es attentats au Bataclan en France en 2015. Tous sont visiblement radicalisés. Le jeune de 18 ans est originaire de Liège. Plusieurs téléphones portables ont été saisis par les enquêteurs ainsi que des ordinateurs.