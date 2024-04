Quelques réquisitions de personnel dans les prisons de Flandre

L'administration pénitentiaire ajoute qu'il n'a en outre pas été fait appel à des policiers.

Vendredi, les prisons belges comptaient 86 matelas au sol, dont 84 dans le nord du pays. Début mars, 268 détenus devaient dormir à même le sol. Par ailleurs, 234 détenus se trouvent en congé prolongé, mesure prise pour alléger la surpopulation carcérale.

Le personnel proteste contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. La grève se déroule depuis cette semaine chaque jour dans les prisons d'une province différente en Flandre, et non dans toutes les prisons en même temps.