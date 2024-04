Quinze mois de prison avec sursis probatoire partiel pour la divulgation d'images intimes

Le prévenu avait fait la connaissance en ligne de cette jeune adolescente née en 2007. Il lui avait demandé de se déshabiller devant son écran, et l'avait rencontrée "en vrai" une fois. "On flirtait sur les réseaux, et bien plus que cela. Nous avions une relation pas très saine, je lui ai présenté mes excuses lors d'un contact en septembre. J'assume ce qui m'est reproché, c'était une grosse erreur. Son père a sans doute été outré de ce que je lui ai envoyé", a commenté le prévenu à l'audience.

L'avocat de la défense avait qualifié le comportement de son client d'ignoble, inacceptable et odieux, mais l'avait mis sur le compte d'une "immaturité abyssale". Il demandait que la peine de 15 mois de prison ferme prononcée par défaut en septembre dernier soit assortie, sur opposition, d'un sursis probatoire.