Sept ans de prison pour l'ex-producteur de films pornographiques Dennis "Black Magic"

L'homme comparaissait pour viol, attentat à la pudeur, harcèlement, incitation à la prostitution et possession de matériel pédopornographique.

Le tribunal assure qu'il a été prouvé que M. Burkas a mis la pression sur plusieurs de ses modèles pour avoir un rapport sexuel avec et qu'il a diffusé des photos dénudées de différents modèles. M. Burkas n'aurait pas non plus tiré les leçons de ses condamnations antérieures, aurait fait preuve d'un grand flou normatif et d'un laxisme dans les réglementations existantes.