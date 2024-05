Sept arrestations pour une fraude "carrousel" présumée en Belgique et aux Pays-Bas

Sept personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas dans le cadre d'une enquête du parquet européen (EPPO) sur une fraude à la TVA présumée en Belgique et aux Pays-Bas. Le montant estimé de cette fraude dite "carrousel" est de 13 millions d'euros, a indiqué le parquet européen vendredi.

L'affaire a débuté quand la filiale belge d'une entreprise néerlandaise a demandé au fisc belge le remboursement TVA de 13,7 millions d'euros. Le montant a été versé sur différents comptes des suspects. Mais l'une des banques concernées a flairé les irrégularités et a remis 3,7 millions au fisc, détaille l'EPPO.

Selon ce dernier, l'enquête a démontré que l'entreprise n'avait fait aucun échange de biens mais avait rendu de fausses factures et fausses déclarations TVA au fisc. La maison-mère était d'ailleurs déjà connue aux Pays-Bas pour fraude à la TVA. Certains des suspects, qui dirigeaient l'entreprise et vivaient aux Pays-Bas, étaient connus pour des faits similaires. L'EPPO soupçonne qu'ils ont déplacé leurs activités en Belgique afin d'être plus discrets.