Sept femmes et cinq hommes pour juger Gaëtan Legros et Alix Verbruggen

La cour d'assises de Namur a désigné mercredi 7 femmes et 5 hommes pour entamer, lundi, le procès de Gaëtan Legros et d'Alix Verbruggen, qui doivent répondre de l'assassinat de Nico Becker et d'incendie volontaire. Trois jurés suppléants ont été désignés: 2 hommes et une femme