Trafic ferroviaire à l'arrêt entre Fleurus et Charleroi après un accident à Dampremy

Le trafic ferroviaire était à l'arrêt dimanche matin entre les gares de Fleurus et Charleroi-Central en raison d'un accident mortel survenu samedi soir sur un passage à niveau à Dampremy, en province du Hainaut, a-t-on appris auprès d'Infrabel. Les perturbations pourraient durer toute la journée. Des navettes de bus ont été mises en place.

Pour Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le comportement de l'automobiliste était "hautement suspect", en vertu des images de caméras techniques (et non de surveillance) installées au passage à niveau. Ces enregistrements "sont à disposition des enquêteurs s'ils les réclament à des fins d'enquête", précise-t-il.

Vers 20h45, à ce même passage à niveau, des techniciens d'Infrabel étaient intervenus en raison d'un signalement d'un défaut. Le trafic des trains a alors été ralenti à cette hauteur avant de reprendre normalement une fois le problème résolu. L'accident mortel s'est produit une heure et demie plus tard, d'après Frédéric Sacré. Infrabel ne voit donc pas de lien direct entre l'avarie au passage à niveau et le probable acte de désespoir de l'automobiliste.

Lors de l'accident, la voiture a été projetée contres des éléments du passage à niveau qui doivent être réparés. Infrabel a précisé dimanche soir que ces travaux seraient effectués mardi. Des mesures seront néanmoins prises pour permettre la reprise de la circulation des trains dès lundi matin.

Le service de bus mis en place par la SNCB prendra donc fin dimanche soir et plus aucune perturbation n'est à prévoir.