Trois ans de prison avec sursis pour des coups et menaces

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé, vendredi, une peine de trois ans de prison assortie d'un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l'encontre d'un prévenu coupable de coups et blessures, menaces, harcèlement et détention d'arme. F. a toutefois été acquitté d'une tentative d'assassinat contre son frère, C.

Également prévenu pour une entrave méchante à la circulation, menaces, harcèlement et destruction d'une voiture, ce dernier a été condamné à une peine de 18 mois de prison assortie d'un sursis probatoire. Parmi les conditions de leurs sursis respectifs, les deux frères ont l'interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre.

Le 15 février 2022, F. a menacé C. de briser les genoux de son frère et a dégradé son véhicule à l'aide d'une batte de base-ball. En retour, C. a fait usage d'un spray au poivre. Le lendemain, F., énervé, a été contrôlé par la police en raison d'une conduite dangereuse. Il était armé d'un katana et avait pour projet "d'égorger" son frère et son beau-frère.