Trois ans d'emprisonnement avec sursis pour un viol commis sur une mineure à Ittre en 2021

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant d'Ittre, âgé de 21 ans, à trois ans d'emprisonnement avec sursis. Le jeune 'homme était poursuivi pour le viol d'une mineure de moins de 16 ans, commis le 9 mai 2021 à Ittre. L'intéressé niait les faits, affirmant qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec l'adolescente, âgée de 15 ans et demi à l'époque.

La victime étant la soeur d'un ami du prévenu, c'est à son frère qu'elle s'est confiée, et celui-ci a averti sa mère. Elle avait également expliqué le déroulé des faits à une amie.

Le 9 mai, elle avait envoyé un message au prévenu pour lui demander s'il voulait fumer une cigarette avec elle dans un sentier à l'abri des regards. Le prévenu est arrivé en fumant un joint, et lui a demandé de lui faire une fellation. Elle a refusé à plusieurs reprises mais il a insisté et l'a obligée à le faire, en la tirant par les cheveux, la pénétrant également avec un doigt.