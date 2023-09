Un camion accroche une signalisation sur la E25 à Chênée: le trafic routier dévié

Le trafic est ainsi dévié. "Il est obligatoire d'emprunter la sortie Chênée et de suivre les itinéraires de déviation pour poursuivre sa route vers Bruxelles ; soit via la bretelle Angleur, soit via la bretelle Val-Benoît", communiquent les forces de l'ordre.

Les automobilistes sont invités à emprunter un itinéraire bis s'ils le peuvent. Des ralentissements sont déjà à déplorer en ville, notamment sur le boulevard de l'Ourthe à Chênée.