Un éducateur poursuivi pour viol après une relation avec une jeune fille mineure

Les faits s'étaient déroulés la nuit du 14 août 2022 à Liège. L'éducateur avait pris contact avec la jeune fille lors d'une soirée trop arrosée et l'avait hébergée chez lui. La jeune fille avait ensuite dénoncé une scène de viol imposée sous l'influence de l'alcool.

Pour expliquer les faits, le prévenu a évoqué un cumul d'erreurs commises lors d'une soirée trop alcoolisée. Il a indiqué au tribunal que, dans le cadre de sa fonction d'éducateur, il avait été ciblé par le comportement insistant de la jeune fille, qui aurait tenté de le contacter à diverses reprises. Après avoir considéré que le comportement de la jeune fille était trop proche et trop complice, il avait décidé de la bloquer et de ne plus lui permettre de le contacter. Mais le soir des faits, sous l'influence de l'alcool, c'est lui qui avait pris contact avec la jeune fille et lui avait proposé de la rencontrer.