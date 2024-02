Un entrepreneur turc condamné à 18 ans de prison pour négligence

Un entrepreneur turc a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour "avoir causé la mort et des blessures par négligence grave", rapporte la chaîne de télévision publique TRT. Il s'agit de la première condamnation à la suite des séismes qui ont secoué voici un peu plus d'un an la Turquie et la Syrie, faisant plus de 60.000 morts.