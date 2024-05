Un homme condamné à 10 ans de prison pour avoir violé des prostituées par ruse

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné Johnny P. (48 ans) d'Ekeren à 10 ans de prison et 15 ans de mise à disposition auprès du tribunal de l'application des peines pour avoir violé quatre travailleuses du sexe au moyen d'une ruse. Il leur avait fait croire qu'il les payait, mais le transfert n'avait en réalité jamais été effectué. Le tribunal a estimé que les victimes n'auraient jamais accepté de fournir des services sexuels sans paiement.

Le 26 mars 2023, Johnny P. avait donné rendez-vous à une travailleuse du sexe pour une "white party" (où une travailleuse du sexe fournit de la cocaïne, NDLR). La femme a pris des photos de l'application bancaire du client et en a déduit qu'il lui avait transféré 2.000 euros. Avertie par une collègue que l'individu avait déjà extorqué des travailleuses du sexe, elle a prévenu la police. Cette dernière a consulté les photos de l'application bancaire, qui montraient que le virement avait été refusé. La victime ne s'en est pas rendu compte car elle ne comprend pas le néerlandais.

Le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises, et à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison avec sursis probatoire, pour des faits similaires. Sa dernière condamnation remontait à peine à six jours. Le juge d'instruction l'avait placé sous mandat d'arrêt et mis sous surveillance électronique. Ce qui ne l'a cependant pas empêché de commettre de nouveaux délits. Johnny P. s'est alors mis à inviter des travailleuses du sexe à son domicile.