Un homme condamné à 28 mois de prison pour avoir agressé sexuellement sa fille et sa sœur

Un homme originaire de Vilvorde a été condamné jeudi à 28 mois de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir agressé sexuellement sa fille et sa sœur. Selon la police, l'homme a toujours considéré les faits comme des gestes inconscients et des plaisanteries. Absent à l'audience, il a été condamné par défaut et le tribunal a ordonné son arrestation immédiate.