Un homme condamné à 36 mois de prison pour trafic de cocaïne

Le prévenu avait été arrêté par les douanes à Brussels Airport à la mi-décembre alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour Tenerife. Incapable d'expliquer clairement la raison de son voyage, il avait été soumis à un contrôle plus approfondi, qui a révélé qu'il avait dans l'estomac environ 1 kg de boulettes de cocaïne.

"J'avais rencontré deux hommes sur une page Facebook pour homosexuels qui prétendaient avoir un remède à mes problèmes de santé", avait expliqué le Nigérian. "Je les ai rencontrés aux Pays-Bas mais, une fois sur place, j'ai été battu et j'ai dû boire quelque chose qui m'a endormi. Lorsque je me suis réveillé, j'étais enchaîné et je devais avaler ces boulettes, sinon ils allaient me tuer. Ensuite, ils m'ont emmené à l'aéroport."