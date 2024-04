Un septuagénaire jugé pour la 4e fois pour une affaire de moeurs

La victime aurait été réveillée par ce dernier qui tentait de l'embrasser avant d'aller beaucoup plus loin. La victime affirme avoir refusé cette relation.

Le septuagénaire nie les faits. "Elle avait beaucoup bu, mais je n'étais pas attirée par elle. Je n'ai rien tenté, je ne l'ai pas touchée, je ne le pense pas. Nous étions tous les deux dans un tel état", se souvient-il en admettant avoir été tenté de l'embrasser, avant de se raviser.

Le prévenu avait cependant déclaré aux enquêteurs qu'il ne savait pas s'il l'avait violée ou non, "mais j'ai tenté de l'embrasser car j'étais amoureux d'elle, mais elle a dit non. De toute façon, quand on a bu, on ne bande plus." Il avait aussi dit regretter ce qu'il avait fait et en être honteux. Devant le tribunal, il a indiqué ne pas savoir pourquoi il a tenu de tels propos, soulignant qu'elle n'a porté plainte que 16 jours plus tard.