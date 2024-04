Un trentenaire condamné à huit ans de prison pour tentative de meurtre

Les faits se sont déroulés le 21 juillet 2023 en soirée, dans l'appartement où le prévenu se trouvait avec sa compagne, leurs deux enfants et une amie. Le couple traversait une période difficile et la situation était encore tendue ce soir-là. Alors que l'amie de la compagne s'apprêtait à partir, des propos ont été échangés et le trentenaire a saisi un couteau de cuisine avec lequel il a porté une quinzaine de coups à la victime. La compagne a également été blessée en tentant d'intervenir.

L'homme a été poursuivi pour tentative de meurtre de l'amie, ainsi que pour coups et blessures volontaires sur sa compagne. La défense avait plaidé l'acquittement dans les deux cas, arguant que la victime principale causait depuis un certain temps des tensions au sein de la famille.