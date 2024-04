Un Tunisien condamné à un an de prison ferme pour rapt parental

Un père tunisien âgé de 37 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d'un an de prison ferme et à une amende de 8.000 euros parce qu'il refuse de rendre sa fille âgée de 8 ans à la garde de sa mère. L'enfant est retenu par sa famille en Tunisie, malgré différentes décisions de justice.

En l'absence de convention existant entre la Belgique et la Tunisie, les autorités tunisiennes s'opposent aussi au départ de l'enfant.

Plusieurs décisions de justice ont déjà été prononcées en Belgique contre cet homme établi en France et déjà jugé par défaut en Belgique. Le tribunal vient de confirmer sa condamnation à un an de prison ferme et à une amende de 8.000 euros.