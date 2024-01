Une dame s'est introduite dans le Palais royal pour... y dormir: comment est-elle parvenue à rentrer si facilement?

À l'origine, le musée, dédié à l'histoire de la Belgique, était un ancien hôtel acquis par le roi Léopold II pour sa fille cadette, la princesse Clémentine. Le bâtiment a ensuite subi des travaux et a été directement relié au palais.

Aucune surveillance policière n'était en place devant le musée, contrairement au Palais royal. "Je ne le nie pas", a répondu la directrice du musée BELvue, An Lavens, au Nieuwsblad. "Suite à l'incident, le Palais et la police se sont immédiatement réunis. Nous avons convenu de nouveaux protocoles, et nous pouvons vous assurer que cela ne se reproduira plus", a-t-elle affirmé.