Une habitation détruite par le feu à Lessines

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans une habitation de l'entité de Lessines. Le feu a entièrement détruit le bâtiment. Les occupants, un couple et ses cinq enfants, ont dû être relogés. On ne déplore aucun blessé, ni de victime d'une intoxication, indiquent les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi soir, peu après 20h00, qu'un incendie s'était déclaré dans deux maisons du chemin du Pérou à Deux-Acren, dans l'entité de Lessines. Venant des casernes de Rebaix et de Leuze, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

"À notre arrivée sur place, les deux maisons étaient enfumées et des flammes sortaient de l'habitation située au n°2. On a appris que cette maison était occupée par un couple et ses cinq enfants, le plus jeune ayant cinq ans", explique le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention. "Il fallait absolument que l'on accède à l'étage afin de vérifier si les enfants étaient éventuellement dans leurs chambres. Or, nous avons été confrontés au feu qui avait pris au rez-de-chaussée dans le salon. Il a donc d'abord fallu circonscrire l'incendie avant de pouvoir accéder à l'étage qui était enfumé. Fort heureusement, les chambres étaient vides", indique l'officier.