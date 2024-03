Une mère et son fils condamnés pour détention de médicaments en prison

Un Gantois de 48 ans a été condamné, jeudi, par le tribunal correctionnel de Bruges à 12 mois de prison ferme pour détention de médicaments interdits en prison. P.F avait reçu 86 analgésiques et anxiolytiques de sa mère, L.V. La septuagénaire a, elle, été condamnée à 8 mois ferme.

La mère et le fils avaient déjà été interpellés pour trafic de bromazepam et palladone. Ils avaient été condamnés par la cour d'appel, le 19 janvier 2022, soit deux jours après le nouvel incident. A la suite de cette récidive, le parquet avait requis 12 mois contre P.F et 8 mois contre la mère.

Les prévenus ont aussi été condamnés à payer une amende de 8.000 euros chacun.