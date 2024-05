Une personne enlevée à Saint-Gilles mène à une grosse enquête de la police fédérale: un individu placé sous mandat d'arrêt

À la suite du signalement relatif à l'enlèvement à Bruxelles et grâce à la localisation des véhicules impliqués dans les faits, trois personnes ont été arrêtées le 15 mai vers 01h30 dans la région de Marke, en Flandre occidentale. Après avoir été auditionnées, deux personnes ont été libérées par la police. Le troisième individu a quant à lui été mis à disposition du juge d'instruction de Bruxelles et placé sous mandat d'arrêt pour détention arbitraire.

Au terme d'une enquête plus approfondie menée par la PJF de Bruxelles et d'Anvers, appuyées par la police et la justice des Pays-Bas, la victime de l'enlèvement a pu également être localisée quelques jours plus tard.

La PJF de Bruxelles enquête à présent sur les circonstances exactes des faits, le mobile ainsi que d'autres suspects.