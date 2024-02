Zelzate: reconstitution menée dans l'enquête sur la mort d'un quinquagénaire tué par balle

Une reconstitution a été menée jeudi dans le cadre de l'enquête relative à la mort d'un homme de 53 ans, victime d'un coup de feu mortel en août de l'année dernière à Zelzate, a indiqué le parquet de Flandre orientale qui n'a pas livré plus de détails.

Les faits se sont déroulés le 9 août dernier aux environs de 22h30 sur la Koningin Fabiolalaan à Zelzate. La justice entendait reconstituer ainsi le déroulé des événements qui ont conduit à la mort du quinquagénaire. Les faits auraient pour cadre la sphère familiale mais tant la victime que l'auteur présumé du tir mortel avaient déjà eu des démêlés avec la justice.

Le suspect appartient en effet au clan des Bombello's, actif dans le milieu du crime et de la prostitution à Gand. L'homme a été interpellé en compagnie de sa fille et de son fils après le coup de feu mais seul le père de famille, considéré comme l'auteur du tir mortel, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. La reconstitution devrait permettre aux enquêteurs d'y voir plus clair.