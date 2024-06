Albert II avait 10 ans le jour du Débarquement: une date qui rappelle de douloureux souvenirs au Roi

Juin 1944, le prince Albert se trouve à Ciergnon avec ses frères Baudouin et Alexandre et sa sœur Joséphine-Charlotte. Leur père, Léopold III, les y a envoyés quelques semaines plus tôt pour les protéger des bombardements à Bruxelles.

Le matin du 6 juin, les enfants apprennent une heureuse nouvelle : le débarquement a lieu. "C'est là qu'Albert apprend le débarquement en Normandie, c'est la source d'une très grande espérance de voir les souffrances de la guerre enfin achevées", note Vincent Dujardin, historien à l'UCLouvain. "Et puis, c'est le jour de son dixième anniversaire. Il est né le 6 juin 34 et la joie sera cependant de courte durée".