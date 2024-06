Surprise pour les clients d'un restaurant à Anvers: le roi Albert débarque pour fêter son anniversaire

Le roi Albert semble aller plutôt bien, à quelques heures de son nonantième anniversaire. De retour en Belgique, l’ancien souverain a choisi de fêter son jubilé avec sa fille la princesse Astrid qui a 62 ans ce mercredi. La famille royale a partagé des sushis.

Les clients, qui se trouvaient sur une terrasse d'un restaurant de sushis à Anvers, ont eu une belle surprise mardi soir. Ils ont vu arriver le roi Albert et Paola juste après la princesse Astrid et son époux. Des arrivées accompagnées de quelques applaudissements et de photos. La princesse Astrid était déjà venue manger dans ce restaurant, mais elle avait réservé sous un faux nom.