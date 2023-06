Entre repos et vacances en famille: à quoi ressemble la retraite du roi Albert II et de la reine Paola?

Le couple se faire de plus en plus rare pour se préserver mais aussi pour laisser toute la place au Roi Philippe. "Il a dès le début voulu s'effacer", dit Pierre de Vuyst, journaliste spécialiste des monarchies au Soir Mag. "Pour laisser toute la lumière à son fils qui est le seul roi régnant en Belgique."

Le 2 juin dernier, le roi Albert II et la reine Paola ont assumé l'une de leurs rares activités officielles à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth. L'ancien souverain va alors célébrer son 89ème anniversaire. Il a quelques difficultés à se déplacer mais il semble en forme et souriant.

Des balades en Belgique, en Italie ou dans leur résidence du sud de la France. Ils y passent du temps durant les vacances avec leurs enfants et petits-enfants. Depuis qu'ils sont à la retraite, leur famille est leur priorité. Ils sont présents à tous les événements comme le mariage de Maria-Laura, une des filles d'Astrid, l'année passée. "La reine Paola voulait réunir son clan auprès d'elle", dit Pierre de Vuyst. "Et elle a réussi à bien récoler les morceaux de cette famille."

Les anciens souverains sont de plus en plus souvent en Belgique. Entre le château du Belvédère à Laeken et le presbytère qu'ils ont acheté et rénové à la campagne.