La reine Mathilde en visite en Côte d'Ivoire: voici le programme chargé de la souveraine

Le tapis rouge a été déroulé à l'aéroport d'Abidjan pour accueillir la reine Mathilde sur le territoire ivoirien. Elle y a été saluée par la ministre ivoirienne du Plan et du Développement Kaba Nialé, qui l'accompagnera pour le reste du voyage. Plus tard, la monarque rencontrera le président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse Dominique Outtara.

En Côte d'Ivoire, 13 ODD seront abordés, notamment la santé et le bien-être, l'égalité des sexes, le travail décent et la croissance économique, la consommation et la production responsables et les mesures pour le climat.