La Reine Mathilde évoque la santé mentale des seniors à Liège: "C'est un véritable enjeu de santé publique"

La Reine Mathilde a visité ce jeudi matin une maison de repos de Liège. Cette institution implique ses résidents dans sa gestion quotidienne. Notre souveraine a également assisté à un colloque sur la santé mentale des seniors. Lors d'un discours, la Reine Mathilde a regretté un problème d'accès à des soins en santé mentale de qualité pour nos aînés.

"La santé mentale ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux. Il s'agit d'une réalité complexe qui varie d'une personne à une autre, avec divers degrés de difficultés et de souffrances, et des manifestations sociales et cliniques qui peuvent être très différentes. La santé mentale détermine nos aptitudes à prendre des décisions, à nouer des relations de qualité et à vivre harmonieusement en société. Santé mentale et physique sont étroitement liées l'une à l'autre, dans une dynamique d'influence réciproque. La santé mentale fait partie intégrante de la santé et doit être traitée sur un pied d'égalité avec la santé physique", a déclaré notre souveraine.