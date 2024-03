"Je pensais que j'allais perdre des clients": l'avocate fiscaliste, Typhanie Afschrift se confie sur son changement de vie

Partager:

Typhanie Afschrift a totalement changé de vie après ses 60 ans. L'avocate fiscaliste se confie à propos de son combat personnel et du courage qu'il a fallu pour en parler librement.

En juillet 2022, Thierry, devenu Thypanie révélait son changement de vie au grand jour en faisant la couverture du Paris Match. Une journaliste en qui elle avait pleinement confiance a écrit un article de dix pages sur son parcours dans le magazine. C'est en Suisse que Thypanie a commencé son changement et à vivre sa vraie vie. Mais lorsqu'elle se rendait en Belgique, elle devait redevenir Thierry. C'est le 7 juillet 2022 que Thierry est devenu officiellement Thypanie après une décision familiale. La vice première ministre m'a félicité

"Le premier message que j'ai reçu, le 7 juillet, vient de Petra De Sutter, la vice première ministre qui m'a félicité", explique Thypanie. Elle ajoute qu'elles n'ont pas les mêmes opinions politiques, mais qu'elle a beaucoup apprécié son geste. Elle a reçu également plus de 6000 messages de soutien et un seul message de haine. "J'ai été étonnée que ce soit aussi positif que ça", confie-t-elle. Des épisodes compliqués Durant des années, Typhanie Afschrift a consulté des dizaines psychologues. Elle explique que la notion de transgenre à l'époque n'était pas connue par les spécialistes : "Ça s'est développé dans la littérature scientifique que dans les années nonante". Typhanie Afschrift ajoute aussi que les personnes qui vont voir des psychologues ne sont parfois pas disposés à dire certaines choses et que cela rend le travail sur la quête d'identité plus compliqué. Elle précise qu'aujourd'hui les choses évoluent et progressent dans ce domaine : "On est dans une pente qui monte et qui continuera à monter. Je pense que tous les psys ne sont pas encore spécialisés là-dedans. Il y en a qui sont peut-être encore avec quelques vieilles idées et je pense qu'ils vont se moderniser. Je suis optimiste en général dans l'évolution de la vie, des connaissances et j'ai confiance dans le fait que les choses s'amélioreront".

Répercussion dans son métier ? "Je pensais que j'allais perdre des clients parce que je croyais que les gens avaient des préjugés et j'en ai gagné, même de façon assez appréciable. Ce qui prouve que notre société a beaucoup moins de préjugés que je le pensais", confie Thypanie. Au niveau de son métier d'avocate fiscaliste, son changement de sexe n'a pas impacté son salaire. "Ce serait d'ailleurs particulièrement injuste qu'une femme gagne moins qu'un homme". Impact sur la vie familiale L'avocate fiscaliste vit à la fois en Suisse, à Lausanne et en Belgique pour voir ses enfants, d'ailleurs, son fils de 21 ans, l'appelle "ma papa". "Aucun ne m'appelle maman parce qu'ils ont tous une maman et la place n'est pas à prendre. Par contre, ils me parlent toujours au féminin, mais même papa reste papa et je n'ai pas de raison de les priver d'avoir une papa".