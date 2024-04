Une nouvelle drogue, le "Monkey Dust", peut causer agressivité, hallucinations ou encore spasmes: le parquet de Flandre orientale met en garde

Le parquet de Flandre orientale met en garde contre une nouvelle drogue, appelée "Monkey Dust", qui peut causer agressivité, hallucinations et spasmes. "Même un usage limité et à court terme peut avoir des répercussions graves sur la santé physique et mentale."

Huit trafiquants présumés ont été interpellés puis placés sous mandat d'arrêt, a indiqué lundi le ministère public. Début avril, la police avait découvert une femme de 28 ans saisie de spasmes violents à Audenarde. Au cours de son hospitalisation, il s'est avéré qu'elle était sous l'emprise d'une drogue appelée "Monkey Dust". La jeune femme a dû être prise en charge aux soins intensifs pendant plusieurs jours. La police a ouvert une enquête, qui l'a menée à effectuer plusieurs perquisitions. Celles-ci ont conduit à la saisie de plusieurs substances illicites, dont la drogue "Monkey Dust". Au cours de ces opérations, quatre personnes (une femme de 26 ans et trois hommes de 25, 28 et 42 ans) ont été interpellés puis placées sous mandat d'arrêt.