"Une Rolex en or sertie de diamants": le ministère des finances met en vente des produits de luxe saisis par la justice

Le SPF finances organise une drôle de vente aux enchères en cette fin d'année. Celle-ci concerne des... produits de luxe saisis par la justice. "Nous avons une Rolex dont la mise à prix est à 38.000 euros. C'est une Rolex en or rose sertie de diamants. L'un des plus beaux sacs de cette vente est un sac Channel dont la mise à prix était à 4.000 euros. Actuellement, il est à 6.500 euros", explique Hecham Yaccoubi, le responsable du finshop de Bruxelles.

"Quand il y a une affaire en cours, la justice saisit les objets et pour que ceux-ci ne perdent pas de valeur avant l'issue du procès, ils sont vendus immédiatement sur demande de la justice", déclare Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances, avant de préciser que d'autres ventes ont également lieu sur le site de finshop, "sur le site de la vente, on retrouve aussi les colis perdus de BPost et parfois même des successions en deshérence".