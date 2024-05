Brouillard et éclaircies: voici la météo des prochains jours

La pluie et les orages de ces derniers jours ont eu comme conséquence plusieurs inondations dans le Brabant Wallon, en particulier dans la province de Liège et de Charleroi. Quelle météo est prévue dans le courant de la semaine ?

Ce dimanche

Pour aujourd’hui, de la brume et du brouillard obscurcissent le ciel à de nombreux endroits. Les nuages bas se dissiperont en fin de matinée pour laisser place à quelques éclaircies.

Les températures seront comprises entre 16 et 17 degrés en Ardenne et à la côte, et 21 et 22 degrés en plaine. Le temps sera instable ce soir. Des averses, par moment orageuses, seront attendues sur l’extrême sud du pays, dès cet après-midi.