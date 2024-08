Prévisions météo: encore de la chaleur avant l'arrivée de la pluie?

En cours de journée, les nuages s'étendront vers le centre puis l'est du pays. En Ardenne, le risque de quelques averses augmentera en fin d'après-midi. A ce moment-là, le temps redeviendra plus ensoleillé à partir du littoral sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 24 et 27, voire localement 28 degrés sur la moitié est du pays. Sur l'ouest, il fera plus frais avec des maxima de 20 à 24 degrés.

Demain, la journée débutera sous les nuages et la pluie sur la moitié sud-est du pays. Sur le nord-ouest, le ciel sera plus ensoleillé avec tout au plus quelques voiles de nuages élevés. En cours de journée, la zone de pluie remontera lentement vers le nord-ouest en se réactivant. En soirée et durant la nuit suivante, des averses éventuellement orageuses et accompagnées de pluies importantes pourront se développer sur la moitié nord-ouest du pays. Les températures pourront encore atteindre 27 degrés en Gaume. Dans les autres régions, les maxima varieront généralement entre 17 et 22 degrés.

Samedi, les pluies ou averses s'évacueront vers l'ouest et un temps plus ensoleillé accompagné d'air plus chaud reviendra par l'est et le sud du pays. Les maxima varieront entre 22 et 28 degrés en allant du littoral vers la Gaume.

Dimanche, une dépression orageuse se développera sur la France et remontera vers notre pays. Le temps restera chaud mais des averses parfois orageuses se développeront l'après-midi. Les maxima varieront entre 23 et 28 degrés.