Chaleur extrême en Thaïlande: les habitants de Bangkok appelés à rester chez eux

Le niveau maximal de risque pour la santé est atteint à Bangkok lorsque la température ressentie, calculée selon un indice prenant en compte le vent ou l'humidité en plus de la température, dépasse 52°C.

Avril est considéré comme le mois le plus chaud en Thaïlande, mais cette année, la canicule est exacerbée par le phénomène climatique El Niño, qui provoque des poussées du mercure proches des records.

A Bangkok, métropole de dix millions d'habitants et haut-lieu du tourisme mondial, les températures pourraient encore grimper ces prochains jours, ont précisé les autorités locales.

Le gouvernement thaïlandais recommande de rester hydraté, de mettre de la crème solaire, et de pratiquer une activité sportive à l'intérieur pour éviter un coup de chaud.

L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. En Asie, l'impact des vagues de chaleur devient de plus en plus sévère, a souligné l'Organisation météorologique mondiale (OMM) mardi.