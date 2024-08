Un week-end chaud et globalement ensoleillé

Le soleil sera de la partie samedi après-midi, même si quelques champs nuageux pourraient s'inviter au littoral, avec un faible risque d'ondées, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures s'échelonneront entre 23°C en Hautes-Fagnes et à la mer, 27 ou 28°C en Lorraine belge et 25 ou 26°C dans le centre. Le vent sera modéré, sauf à la Côte, où des rafales pourraient atteindre les 50 km/h.

Les nuages seront un peu plus présents durant la nuit et un voile de brume pourrait s'inviter sur le Condroz. Le temps restera néanmoins globalement sec, même si les régions proches de la frontière française pourraient connaitre des averses, qui dériveront ensuite vers l'ouest de la Belgique. Les minima seront encore assez élevés, avec entre 17 et 20°C, sous un vent faible ou modéré.

La chaleur grimpera encore d'un cran dimanche et pourrait atteindre de 28 à 32°C. Les hauteurs de l'Ardenne et la Côte seront un peu plus épargnées avec entre 26 et 28°C. Le début de journée s'accompagnera possiblement de quelques averses, parfois orageuses, sur l'extrême ouest. Le temps sera ensuite globalement sec et ensoleillé, avant que des nuages cumuliformes ne s'amoncellent en fin d'après-midi pour laisser échapper l'une ou l'autre cellule orageuse. Le vent sera le plus souvent modéré.