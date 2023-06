Ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, avec parfois de la pluie

Aujourd'hui, des éclaircies et des champs nuageux parfois abondants se partageront notre ciel. Le temps sera variable avec un risque d'averses, de plus en plus intenses au fil des heures avec sur l'est, risque d'orage. En fin d'après­-midi, le temps deviendra sec dans l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 20 et 25°C. Le vent faible d'ouest deviendra modéré. A la mer, le vent modéré virera de l'ouest au nord.

Cette nuit, quelques averses traîneront principalement dans le sud­ est du pays. Le temps deviendra ensuite sec partout pendant la nuit avec des éclaircies depuis l'ouest sur la plupart des régions. Des nuages bas pourront s'accrocher au relief et du brouillard pourra se former localement dans les vallées. Les minima oscilleront entre 10 et 15°C sous un vent faible à modéré d'ouest à nord­-ouest.

Vendredi commencera avec du soleil, excepté dans le sud­ est où des nuages traîneront, éventuellement accompagnés d'une averse. Au fil des heures, le ciel deviendra partout partiellement nuageux avec seulement le risque d'une averse isolée. Les maxima se situeront entre 18 et 21°C en Haute Belgique et entre 21 et 24°C localement ailleurs. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­ ouest puis modéré à assez fort de secteur ouest.