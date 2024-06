Des averses encore attendues ce mardi

Il fera d'abord sec en de nombreux endroits en Flandre avec de larges éclaircies et assez nuageux en Ardenne ce mardi. Le risque d'averses augmentera rapidement à la mer. La couverture nuageuse se morcellera progressivement dans le sud du pays et les averses se déplaceront progressivement vers l'intérieur des terres. Localement, les averses seront assez intenses et accompagnées de coups de tonnerre. Des rafales entre 50 et 60 km/h (ou un peu plus) seront possibles sous les averses. Entre les averses, nous bénéficierons également d'éclaircies et à la mer, le temps deviendra même ensoleillé l'après-midi. Les maxima, toujours trop frais pour la saison, oscilleront entre 12 et 16 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Ce mardi soir, des averses se produiront encore sur la moitié est du pays et le ciel se dégagera à partir de la côte. Durant la nuit, le risque de quelques averses augmentera à nouveau à partir du nord-ouest. Sur le relief ardennais, les nuages bas continueront à dominer et des bancs de brouillard pourront même se former. Les minima s'échelonneront entre 3 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés en bord de mer.

Mercredi, de larges éclaircies concerneront d'abord de nombreuses régions, excepté sur l'Ardenne où brouillard et nuages bas seront d'actualité. Ensuite, la nébulosité deviendra souvent plus variable avec le développement de quelques ondées, surtout concentrées au sud du sillon Sambre et Meuse et le long de la frontière française. Les périodes ensoleillées resteront par contre majoritaires sur le nord-ouest du territoire. Les maxima atteindront 12 à 13 degrés en Ardenne et 15 à 16 degrés en plaine.