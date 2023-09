Des éclaircies entre les nuages pour accompagner le week-end

Vendredi après-midi, alors que de faibles pluies progresseront de l'intérieur du pays vers l'Ardenne, un temps sec avec des éclaircies arrivera depuis le littoral. Les maxima seront compris entre 18 et 22°C. Le vent modéré virera du sud-ouest au secteur ouest à nord-ouest.

Quelques précipitations s'évacueront vers l'Allemagne et le Luxembourg en soirée, avant le retour d'un sec sur l'ensemble du pays, avec de belles éclaircies en prime. Cette nuit, des voiles d'altitude dériveront depuis l'ouest et des nuages bas, de la brume et du brouillard se formeront surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, mais aussi plus localement ailleurs dans le pays. Les minima varieront de localement 5°C en Hautes-Fagnes à 11 ou 12°C dans certaines grandes villes. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et faiblira.