Des nuages de plus en plus présents

L'après-midi de mercredi commencera sous un ciel assez ensoleillé, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Toutefois, les nuages élevés puis moyens se feront rapidement plus nombreux depuis l'ouest et deviendront prédominants en fin d'après-midi. Le temps restera toutefois sec. Les maxima s'échelonneront entre 21°C en Haute Ardenne et 23°C ou 24°C en plaine, voire jusqu'à localement 25°C, notamment dans la partie la plus méridionale du pays. Le vent deviendra faible à modéré, modéré à la Côte, de secteur sud.