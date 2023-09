Du soleil et plus de 30 degrés: voici les prévisions météo

La chaleur et le soleil resteront au programme de mercredi. Les températures atteindront des valeurs de 25°C en Ardenne à 31°C en plaine. Le vent faible et variable ou de secteur sud­-est reviendra davantage vers l'est en cours de journée. L'après­-midi, une brise de mer de nord­-est se lèvera à la Côte, ce qui fera baisser un peu la température, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le temps s'annonce calme sous un ciel dégagé. Les minima oscilleront généralement entre 12 et 17°C. Le vent virera au secteur est à sud­-est, modéré sur les hauteurs de l'Ardenne et faible ailleurs.