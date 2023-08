Environ 125 interventions des pompiers dans la zone de secours du Luxembourg

Les pompiers de la zone de secours du Luxembourg ont comptabilisé environ 125 interventions mercredi après-midi, depuis la mi-journée jusqu'en début de soirée, a-t-on appris auprès de leur commandant Stéphane Thiry. Plus de la moitié d'entre elles étaient liées aux intempéries, qui pourraient encore causer quelques dégâts d'ici à jeudi matin.

Depuis 11h00 et le début de l'alerte jaune de l'Institut royal météorologique, la zone de secours a accumulé environ 70 interventions liées à la pluie et au vent. Il s'agissait essentiellement de dégagements de voiries et de dégâts liés à des chutes d'arbres ou à des inondations.

Autant d'opérations qui se sont cumulées à une activité "de routine" assez soutenue pour la zone, avec notamment plusieurs accidents de la route, a expliqué le commandant Thiry, assurant que cela avait été gérable car étalé sur l'après-midi.