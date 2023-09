Le Japon a connu entre juin et août les températures moyennes les plus chaudes jamais recensées dans l'archipel depuis la mise en place de statistiques comparables en 1898, a annoncé vendredi l'agence météorologique du pays (JMA).

Pendant cette période, "les températures estivales moyennes au Japon ont été considérablement plus élevées dans le nord, l'est et l'ouest du pays", a précisé la JMA.