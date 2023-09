Le seuil d'information européen pour les concentrations en ozone risque d'être dépassé

Le seuil d'information européen pour les concentrations en ozone, établi à 180 microgrammes par mètre cube, risque d'être dépassé localement entre jeudi et dimanche, signale jeudi la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) dans un communiqué de presse. Le risque de dépassement augmentera au cours des prochains jours.

Pour jeudi, "la combinaison de la pollution atmosphérique et du temps ensoleillé et chaud entraînera à nouveau des concentrations élevées d'ozone", est-il indiqué dans le communiqué. Les concentrations moyennes horaires maximales attendues sont comprises entre 120 et 170 microgrammes par mètre cube, mais un risque de dépassement local existe, notamment dans le nord-ouest de la Belgique.

De vendredi à dimanche, en raison de l'accumulation de la pollution atmosphérique, la probabilité de dépassement local du seuil d'information européen sera plus élevée dans plusieurs zones, surtout en Flandre.