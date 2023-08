Les pluies torrentielles ont affecté plusieurs endroits dans la région du Centre

L'entité de Seneffe a été touchée par des coulées de boues venant des champs et par la montée de la rivière Samme. "Nous avons souffert des deux phénomènes de montée des eaux et de coulées de boue alors que d'habitude, nous sommes confrontés à l'un ou à l'autre", a indiqué Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. "La Samme semble avoir atteint son niveau maximal en milieu d'après-midi et on a constaté dans le centre d'Arquenne, dont la Grand-Place était partiellement sous eau, une diminution du niveau d'eau."

Dans la région de La Louvière, la grosse quantité d'eau tombée a provoqué une saturation du réseau d'égouttage. "La pluie a cessé de tomber à la mi-journée et les égouts ont commencé à digérer les grandes quantités d'eau tombées", a explique Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. "Nous pouvons faire état de caves inondées, voire de quelques maisons, mais les choses sont progressivement rentrées dans l'ordre en cours d'après-midi, la pluie ayant cessé".