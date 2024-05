Météo belge: mai, huitième mois d'affilée avec un excédent de pluie

Entre octobre et mai, il est tombé en moyenne 537 litres d’eau par mètre carré. Cette année, on est bien au-delà, avec 764 litres par mètre carré, selon les chiffres de l'Institut royal météorologique.

Depuis octobre, on a connu 157 jours de pluie, c’est 24 de plus que la normale. C’est un peu comme si on avait quatre jours et demi de pluie chaque semaine.

La plupart des Belges s'en sont rendu compte : ce n'est pas habituel. "Ce n'est pas du tout la météo qu'on a l'habitude d'avoir au mois de mai. On n'a pas beaucoup de soleil mais en général, on n'a pas autant de pluie", estime Catherine, interrogée ce matin à Bruxelles. "C'est terrible, il pleut tout le temps et j'ai l'impression que sur les dix dernières années, c'est l'année la plus humide", note Léna. Carole a quant à elle hâte de voir les vacances arriver: "C'est un pays à déprime en fait, j'ai hâte de partir en Espagne pour avoir le soleil tous les jours".

Le temps sera encore assez instable pour les jours à venir, avec encore des averses régulières, mais l'IRM est plus optimiste pour la suite : "Les perspectives sont encore assez incertaines, mais on peut espérer le retour d'un temps généralement sec avec des maxima proches de 20 degrés". Encore un peu de patience…