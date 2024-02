Météo: quelques gouttes de pluie sur le pays... avant le retour des giboulées pour la fin de semaine?

Mercredi soir , le temps restera couvert avec des pluies sur l'ensemble des régions. Durant la nuit, le temps devrait devenir graduellement plus sec sur la partie nord du pays, mais sur la partie sud, les pluies resteront d'actualité. Les températures évolueront peu, restant comprises entre 5 et 10 degrés. Le vent de sud-sud-ouest sera dans un premier temps encore modéré à assez fort, avec des rafales jusque 60 km/h, devenant ensuite modéré après minuit.

Le temps sera d'abord encore souvent sec mercredi, sous une nébulosité généralement abondante. Vers midi, des pluies faibles à modérées atteindront l'ouest du pays et progresseront ensuite vers l'est, qu'elles atteindront en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera assez doux avec des maxima oscillant entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent de sud-sud-ouest sera d'abord modéré, puis modéré à assez fort dans l'après-midi, avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Jeudi, le temps restera pluvieux sur l'ensemble du pays durant une grande partie de la journée, avec des précipitations abondantes. Sur base des projections actuelles, les cumuls sur 24 heures pourraient atteindre entre 10 et 20 mm en plaine, et entre 20 et 40 mm sur le reliefs de l'Ardenne, voire (très) localement plus, prévient l'IRM.

En fin d'après-midi, la zone de pluie laissera place à un ciel plus changeant avec des averses à partir de l'ouest, qui pourraient être ponctuées d'un coup de tonnerre. Le vent sera soutenu: il sera d'abord modéré à assez fort de sud à sud-ouest puis augmentera en intensité pour devenir assez fort à fort. En fin de journée, il virera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra alors parfois très fort au littoral. Les rafales devraient se situer autour de 80 ou 90 km/h plus tard en journée.

Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 ou 13 degrés sur l'ouest. Vendredi, retour d'une nébulosité variable avec des averses, voire des giboulées et d'un temps plus frais. Les maxima varieront en effet entre 4 et 9 degrés.