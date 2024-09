Orages, vent, grêle: une province wallonne placée en alerte jaune, le 1722 activé

Après un dimanche ensoleillé avec des températures atteignant jusqu'à 32°C par endroits, la suite de la semaine s’annonce plus clémente. Dès ce lundi, pour donner le ton, des averses orageuses et de la grêle sont attendues localement en Belgique. Une alerte jaune est activée

L'IRM s'attend à d'intenses averses orageuses lundi après-midi sur l'est du pays. Les cumuls de précipitations pourront localement être supérieurs à 20 l/m2 en 6 heures dans la province de Liège. De la grêle et des coups de vents pourraient également toucher la région. Des averses orageuses seront en outre possibles sur le reste du territoire.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis lundi une alerte jaune aux orages pour la province de Liège, entre 12h00 et 21h00. Le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a dès lors été activé, indique le SPF Intérieur.

Ce lundi soir et durant la nuit, le ciel restera partiellement nuageux. Les averses orageuses deviendront progressivement moins nombreuses, mais le risque persistera toute la nuit. Un peu de brume ou de brouillard pourra se former localement dans les zones touchées par les orages. La nuit sera encore très douce avec des minima de 14 à 18 degrés.

En raison de cette alerte, le numéro 1722 est activé, indique le SPF Intérieur. Celui-ci est recommandé en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire. Les demandes peuvent être introduites via l'e-guichet www.1722.be ou par téléphone au 1722.

Mardi, la nébulosité restera variable et l’instabilité favorisera de nouveaux développements de nuages convectifs. Des averses orageuses localement assez fortes se reformeront et traverseront le pays vers le nord-est. Des pluies plus organisées pourraient toucher le territoire la nuit suivante. Le temps restera chaud avec des maxima de 22 degrés en Haute Ardenne et jusqu’à 26 degrés en Campine.