Philippines: la tempête tropicale Yagi fait onze morts, près de toucher terre

Le bilan de la tempête tropicale Yagi qui souffle sur les Philippines depuis dimanche, provoquant inondations et glissements de terrain, a été porté à onze morts, a indiqué lundi le gouvernement.

Par mesure de précaution, les écoles et les administrations de la capitale Manille ont été fermées pour la journée, les liaisons en ferry dans les zones concernées ont été suspendues et 29 vols intérieurs ont été annulés.

La tempête tropicale a frôlé l'est de l'archipel dans la nuit de dimanche à lundi et devrait toucher terre lundi sur la côte nord-est de l'île principale de Luzon.

Trois personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées dans un glissement de terrain lundi à Antipolo, près de la capitale, a déclaré à l'AFP Relly Bonifacio, un porte-parole de la ville.

Les corps de quatre autres personnes, toutes victimes de noyade, ont été retrouvés lundi dans trois autres zones de cette localité, après que des cours d'eau sont sortis de leur lit, a-t-il détaillé.

Dans la ville de Naga, dans l'est du pays, l'une des plus fortement touchées par la tempête, un homme a été électrocuté en raison de la montée des eaux et une petite fille s'est noyée, selon les secouristes.